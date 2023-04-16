Заборони Угорщини та Польщі на українське зерно неприйнятні - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Європейська комісія засудила рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, пише УНН.
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«Односторонні дії неприйнятні. У такі важкі часи дуже важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині ЄС», — заявила CNN у неділю представник Єврокомісії Аріанна Подеста.
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Подеста сказала, що торгова політика є питанням «виключної компетенції», маючи на увазі політику альянсу щодо рішень, які мають приймати група, а не окремі держави-члени.
За словами представника, комісія запитує додаткову інформацію у залучених країн для оцінки заходів.
Що передувало
У суботу Польща заборонила імпорт зерна та інших продуктів харчування з України «для захисту польського сільськогосподарського ринку від дестабілізації», йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Польщі.
Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оголосив у неділю, що Будапешт зробить аналогічні кроки, тимчасово заборонивши імпорт зерна, олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції з України.
«Уряд зобов'язується представляти інтереси угорської економічної спільноти», - написав Надь у своєму посту на Facebook у неділю, додавши, що робить цей крок «за відсутності значних заходів ЄС».