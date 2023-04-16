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Заборони Угорщини та Польщі на українське зерно неприйнятні - Єврокомісія

Заборони Угорщини та Польщі на українське зерно неприйнятні - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 696695 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Європейська комісія засудила рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, пише УНН.

Цитата

«Односторонні дії неприйнятні. У такі важкі часи дуже важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині ЄС», — заявила CNN у неділю представник Єврокомісії Аріанна Подеста.

Деталі

Подеста сказала, що торгова політика є питанням «виключної компетенції», маючи на увазі політику альянсу щодо рішень, які мають приймати група, а не окремі держави-члени.

За словами представника, комісія запитує додаткову інформацію у залучених країн для оцінки заходів.

Що передувало

У суботу Польща заборонила імпорт зерна та інших продуктів харчування з України «для захисту польського сільськогосподарського ринку від дестабілізації», йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оголосив у неділю, що Будапешт зробить аналогічні кроки, тимчасово заборонивши імпорт зерна, олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції з України.

«Уряд зобов'язується представляти інтереси угорської економічної спільноти», - написав Надь у своєму посту на Facebook у неділю, додавши, що робить цей крок «за відсутності значних заходів ЄС».

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