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Запреты Венгрии и Польши на украинское зерно неприемлемы - Еврокомиссия

Запреты Венгрии и Польши на украинское зерно неприемлемы - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 696693 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Европейская комиссия осудила решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет УНН.

Цитата

«Односторонние действия неприемлемы. В такие трудные времена очень важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС», — заявила CNN в воскресенье представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

Детали

Подеста сказала, что торговая политика является вопросом «исключительной компетенции», имея в виду политику альянса в отношении решений, которые должны принимать группа, а не отдельные государства-члены.

По словам представителя, комиссия запрашивает дополнительную информацию у вовлеченных стран для оценки мероприятий.

Что предшествовало

В субботу Польша запретила импорт зерна и других продуктов питания из Украины «для защиты польского сельскохозяйственного рынка от дестабилизации», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Польши.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь объявил в воскресенье, что Будапешт предпримет аналогичные шаги, временно запретив импорт зерна, масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.

«Правительство обязуется представлять интересы венгерского экономического сообщества», - написал Надь в своем посте на Facebook в воскресенье, добавив, что делает этот шаг «при отсутствии значительных мер ЕС».

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