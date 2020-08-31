За збитки у 1,5 млн грн судитимуть одного з керівників військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. До Вінницького районного суду скеровано обвинувальний акт щодо заступника начальника фінансово-економічної служби однієї із військових частин Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“Військова службова особа у період 2016-2019 років, проходячи військову службу на посаді начальника фінансово-економічної служби військової частини Повітряних сил ЗСУ, недбало поставився до своїх службових обов’язків та допустив безпідставне нарахування та виплату коштів військової частини без наказу командира. Зокрема — здійснив подвійні виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також надбавок та премій до заробітної плати. Таким чином, військовій частині спричинено матеріальні збитки у розмірі 1490843,18 грн”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що майор ЗСУ обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Як повідомляв УНН, у Краматорську за хабар та зберігання боєприпасів судитимуть підполковника СБУ.