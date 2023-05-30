За яких умов Тбілісі приєднається до санкцій проти рф: у правлячій партії Грузії дали відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" заявили, що питання приєднання до російських санкцій та доцільність авіасполучення з росією стоятиме на порядку денному після того, як Грузія стане членом Євросоюзу. Про це сказав генеральний секретар політсили і мер Тбілісі Каха Каладзе, повідомляє УНН.
За словами Каладзе, в партії не вважають за потрібне узгоджувати політику Грузії із Євросоюзом, доки Грузія не є членом Європейської спільноти.
Цитата
"Грузія поки що не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне в Європу і бажає євроінтеграції. Коли в нас буде статус, і ми станемо країною-членом Євросоюзу, звісно, ухвалюватимемо рішення, які відповідають спільним інтересам", – зазначив він.
Що передувало
У понеділок, 29 травня, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з росією, а останні кроки назустріч рф пояснив "стратегічною політикою терпіння". Спікер запевнив, що про принципові поступки росії не може бути мови і відновлення дипломатичних відносин з москвою не обговорюється.
Контекст
У травні Грузія, яка не підтримала санкції проти рф у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з росією.
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Рішення набуло чинності 15 травня 2023 року. путін також зняв обмеження на польоти російських авіакомпаній до Грузії .
19 травня перший за чотири роки прямий рейс з москви прилетів до грузинської столиці.