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При каких условиях Тбилиси присоединится к санкциям против рф: в правящей партии Грузии дали ответ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что вопрос присоединения к российским санкциям и целесообразность авиасообщения с россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза. Об этом сказал генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает УНН.

По словам Каладзе, в партии не считают нужным согласовывать политику Грузии с Евросоюзом, пока Грузия не является членом Европейского сообщества.

Цитата

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", – отметил он.

Что предшествовало

В понедельник, 29 мая, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с россией, а последние шаги навстречу рф объяснил "стратегической политикой терпения". Спикер заверил, что о принципиальных уступках россии не может быть речи и восстановление дипломатических отношений с Москвой не обсуждается.

Контекст

В мае Грузия, которая не поддержала санкции против рф в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с россией.

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии. Решение вступило в силу 15 мая 2023 года. путин также снял ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

19 мая первый за четыре года прямой рейс из москвы прилетел в грузинскую столицу.

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