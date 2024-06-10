За тиждень ударні дрони на фронті уразили 304 одиниці російської техніки - Федоров
Київ • УНН
Протягом тижня ударні безпілотники на фронті знищили 304 одиниці російської техніки, в тому числі 43 танки, 90 гармат, 133 вантажівки, 338 опорних пунктів.
За тиждень ударні дрони на фронті уразили 304 одиниці російської техніки. Зокрема, 43 російські танки, 90 гармат і 133 вантажівок. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Ударні дрони на фронті майже не поступаються артилерії, а в деяких випадках навіть ефективніші, адже точніше можуть бити в ціль. Лише за минулий тиждень підрозділи БпЛА уразили 43 російські танки, 90 гармат і 133 вантажівок
Зазначається, що також дронами було уражено 338 опорних пунктів, 7 мінометів, 9 САУ, 27 одиниць радіотехнічного обладнання, 85 складів БК, 18 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ та 64 окупанта.
Загалом же за тиждень дрони вразили 304 одиниці російської техніки.
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