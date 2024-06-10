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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 16:14  •  9012 просмотра

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В течение недели ударные беспилотники на фронте уничтожили 304 единицы российской техники, в том числе 43 танка, 90 орудий, 133 грузовика, 338 опорных пунктов.

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники. В частности,  43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Ударные дроны на фронте почти не уступают артиллерии, а в некоторых случаях даже эффективнее, ведь точнее могут бить в цель. Только за прошедшую неделю подразделения БпЛА поразили 43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что также дронами было поражено 338 опорных пунктов, 7 минометов, 9 САУ, 27 единиц радиотехнического оборудования, 85 складов БК, 18 боевых бронированных машин, 4 РСЗО и 64 оккупанта.

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Всего же за неделю дроны поразили 304 единицы российской техники.

Напомним

Силы обороны Украины остановили попытку российского штурма под Красногоровкой Донецкой области. Видео по ликвидации оккупантов обнародовал СтратКом ВСУ.

Павел Башинский

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