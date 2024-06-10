За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров
Киев • УНН
В течение недели ударные беспилотники на фронте уничтожили 304 единицы российской техники, в том числе 43 танка, 90 орудий, 133 грузовика, 338 опорных пунктов.
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники. В частности, 43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Ударные дроны на фронте почти не уступают артиллерии, а в некоторых случаях даже эффективнее, ведь точнее могут бить в цель. Только за прошедшую неделю подразделения БпЛА поразили 43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков
Отмечается, что также дронами было поражено 338 опорных пунктов, 7 минометов, 9 САУ, 27 единиц радиотехнического оборудования, 85 складов БК, 18 боевых бронированных машин, 4 РСЗО и 64 оккупанта.
Всего же за неделю дроны поразили 304 единицы российской техники.
Напомним
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