За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники. В частности, 43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Ударные дроны на фронте почти не уступают артиллерии, а в некоторых случаях даже эффективнее, ведь точнее могут бить в цель. Только за прошедшую неделю подразделения БпЛА поразили 43 российских танка, 90 орудий и 133 грузовиков - говорится в сообщении.

Отмечается, что также дронами было поражено 338 опорных пунктов, 7 минометов, 9 САУ, 27 единиц радиотехнического оборудования, 85 складов БК, 18 боевых бронированных машин, 4 РСЗО и 64 оккупанта.

Всего же за неделю дроны поразили 304 единицы российской техники.

Напомним

Силы обороны Украины остановили попытку российского штурма под Красногоровкой Донецкой области. Видео по ликвидации оккупантов обнародовал СтратКом ВСУ.