За смертельну бійку біля нічного клубу на Львівщині арештували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для зловмисника, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку біля нічного клубу, після чого останній помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Поліцейські взяли під варту зловмисника, який наніс смертельні травми чоловіку біля нічного клубу в Червонограді. Правоохоронці повідомили 25-річному мешканцю Волинської області про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі", - повідомили у поліції.
Інцидент стався 14 вересня. До поліції звернулась 21-річна жителька міста Червоноград, яка повідомила, що в ніч на 12 вересня в одному з червоноградських нічних клубів її чоловіка, 20-річного місцевого жителя, побив невідомий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Під час розслідування поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний житель Волинської області, який тієї ночі також відпочивав у нічному клубі, де між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Незважаючи на зусилля медиків, 22 вересня побитий чоловік помер у лікарні. Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення воліі.
Вказано, що суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва призначив сім років за ґратами чоловіку, який до смерті побив працівника ЖКГ.