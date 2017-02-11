За рік киян побільшало на 1,2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом грудень 2016 року чисельність наявного населення в м.Києві становила 2 млн 907, 8 тис. осіб. Про це повідомляє Головне управління статистики, передає УНН.
Так, за даними управління, впродовж січня–грудня 2016 року чисельність населення збільшилась на
1 тис. 248 осіб.
"Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного приросту – 5 тис. 644 особи, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 4 тис. 396 осіб", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, населення України без урахування Криму станом на 1 грудня 2016 року становило 42 млн 603 тис. 854 осіб, що на 170 тис. 751 особу менше, ніж станом на 1 грудня 2015 року.