За год киевлян стало больше на 1,2 тыс. человек

Так, по данным управления, в течение января-декабря 2016 г. численность населения увеличилась на

1 тыс. 248 человек.

"Увеличение численности населения города произошло за счет естественного прироста - 5 тыс. 644 человека, в то же время зафиксировано миграционное сокращение населения - 4 тыс. 396 человек", - сообщили в управлении.

Напомним, население Украины без учета Крыму по состоянию на 1 декабря 2016 г. составило 42 млн 603 тыс. 854 человека, что на 170 тыс. 751 человека меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2015 года.