За год киевлян стало больше на 1,2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По состоянию на декабрь 2016 г. численность населения в Киеве составила 2 млн 907, 8 тыс. человек. Об этом сообщает Главное управление статистики, передает УНН.
Так, по данным управления, в течение января-декабря 2016 г. численность населения увеличилась на
1 тыс. 248 человек.
"Увеличение численности населения города произошло за счет естественного прироста - 5 тыс. 644 человека, в то же время зафиксировано миграционное сокращение населения - 4 тыс. 396 человек", - сообщили в управлении.
Напомним, население Украины без учета Крыму по состоянию на 1 декабря 2016 г. составило 42 млн 603 тыс. 854 человека, что на 170 тыс. 751 человека меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2015 года.