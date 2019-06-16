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За п’ять років у Києві перейменували 219 вулиць

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків та площ. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів КМДА Сергій Мрига у відповіді на запит кореспондента УНН.

За п’ять років у Києві перейменували 219 вулиць

За даними чиновника, протягом 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків та площ. В результаті цього заміни потребують 1377 будинкових покажчиків, а орієнтовна вартість робіт із заміни цих табличок складає 826200 грн. Як уточнили в КМДА, будинкові покажчики виготовляються з емальованим покриттям на металевій основі. Орієнтовна вартість виготовлення одного будинкового покажчика становить 550-600 грн.

Нагадаємо, рішення перейменовувати міста та вулиці мають приймати жителі цих міст. Так в ефірі одного з українських телеканалів сказав один з головних політичних консультантів новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков. 

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