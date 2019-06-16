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За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц

Киев • УНН

 • 24457 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов КГГА Сергей Мрыга в ответе на запрос корреспондента УНН.

За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц

По данным чиновника, в течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 грн. Как уточнили в КГГА, домовые указатели изготавливаются из эмалированного покрытия на металлической основе. Ориентировочная стоимость изготовления одного домового указателя составляет 550-600 грн.

Напомним, решение переименовывать города и улицы должны принимать жители этих городов. Так в эфире одного из украинских телеканалов сказал один из главных политических консультантов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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