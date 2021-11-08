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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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За останню добу в Одеській області зафіксували більше 1500 випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 9981 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. 1558 випадків коронавірусу офіційно зареєстровано в Одеській області за минулу добу, 50 осіб померли. Про це повідомив в обласному управлінні охорони здоров’я.

За останню добу в Одеській області зафіксували більше 1500 випадків COVID-19

За даними влади 206 833 випадки коронавірусу зафіксовано в Одеській області за весь час, 4391 людина померла, 154 119 одужали, 48 323 хворіють.

Регіон знаходиться в лідерах за кількістю захворювань. 1 листопада в області зареєстровано рекордний показник захворювань за добу — 1908 осіб.

Зазначимо, що на вихідних в інфекційній лікарні Одеси встановили першу з трьох кисневих станцій, які закупили в Туреччині.

Пристрій покликаний виробляти 50 кубометрів кисню на годину, або 1,8 тонни на добу. У найближчому майбутньому в лікарні встановлять ще одну таку станцію. Третя установка з виробництва кисню відправиться в міськлікарню № 8.

Це дозволить забезпечити власне виробництво кисню на рівні 7 тисяч кубометрів на добу, тоді як лікарні Одеси споживають в даний час близько 12 тисяч кубометрів на добу.

Українські Національні Новини

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