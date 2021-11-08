За останню добу в Одеській області зафіксували більше 1500 випадків COVID-19

За даними влади 206 833 випадки коронавірусу зафіксовано в Одеській області за весь час, 4391 людина померла, 154 119 одужали, 48 323 хворіють.

Регіон знаходиться в лідерах за кількістю захворювань. 1 листопада в області зареєстровано рекордний показник захворювань за добу — 1908 осіб.

Зазначимо, що на вихідних в інфекційній лікарні Одеси встановили першу з трьох кисневих станцій, які закупили в Туреччині.

Пристрій покликаний виробляти 50 кубометрів кисню на годину, або 1,8 тонни на добу. У найближчому майбутньому в лікарні встановлять ще одну таку станцію. Третя установка з виробництва кисню відправиться в міськлікарню № 8.

Це дозволить забезпечити власне виробництво кисню на рівні 7 тисяч кубометрів на добу, тоді як лікарні Одеси споживають в даний час близько 12 тисяч кубометрів на добу.