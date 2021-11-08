За последние сутки в Одесской области зафиксировали более 1500 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. 1558 случаев коронавируса официально зарегистрировано в Одесской области за прошедшие сутки, 50 человек умерли. Об этом сообщил в областном управлении здравоохранения.
По данным властей 206 833 случая коронавируса зафиксировано в Одесской области за все время, 4391 человек умер, 154 119 выздоровели, 48 323 болеют.
Регион находится в лидерах по количеству заболеваний. 1 ноября в области зарегистрирован рекордный показатель заболеваний за сутки — 1908 человек.
Отметим, что на выходных в инфекционной больнице Одессы установили первую из трёх кислородных станций, которые закупили в Турции.
Устройство призвано производить 50 кубометров кислорода в час, или 1,8 тонны в сутки. В ближайшем будущем в больнице установят ещё одну такую станцию. Третья установка по производству кислорода отправится в горбольницу № 8.
Это позволит обеспечить собственное производство кислорода на уровне 7 тысяч кубометров в сутки, тогда как больницы Одессы потребляют в настоящее время порядка 12 тысяч кубометров в сутки.