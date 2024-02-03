За ніч у трьох областях Росії нібито збили сім дронів

Засоби російської ППО за ніч нібито збили чотири безпілотники у Бєлгородській області, два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.

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Зазначається, що збили дрони літакового типу, які намагалися вдарити по об'єктах на території Російської Федерації.

Точний час збиття дронів не повідомляється.

У росії заявили про збиття безпілотника під Бєлгородом