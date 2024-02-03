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За ніч у трьох областях Росії нібито збили сім дронів

За ніч у трьох областях Росії нібито збили сім дронів

Київ • УНН

 • 31000 перегляди

За повідомленнями, системи протиповітряної оборони в трьох російських регіонах за ніч збили загалом сім безпілотників, які, як стверджується, націлювалися на російські об'єкти.

Засоби російської ППО за ніч нібито збили чотири безпілотники у Бєлгородській області, два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що збили дрони літакового типу, які намагалися вдарити по об'єктах на території Російської Федерації.

Точний час збиття дронів не повідомляється.

У росії заявили про збиття безпілотника під Бєлгородом03.02.24, 04:11 • 40181 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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