За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

Средства российской ПВО за ночь якобы сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два - в Волгоградской и один - в Ростовской. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сбили дроны самолетного типа, которые пытались ударить по объектам на территории Российской Федерации.

Точное время сбития дронов не сообщается.

В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом