За місяць в Україні найбільше подорожчали овочі, фрукти та молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні у січні 2017 року овочі подорожчали на 14,5%, фрукти - на 3,9%, молоко - на 3,3%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
"На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше - на 14,5% подорожчали овочі. На 3,9–2,2% підвищилися ціни на фрукти, молоко, сметану, кисломолочну продукцію, яловичину, сири, масло. Водночас на 2,3% подешевшали яйця", - йдеться у повідомленні.
Водночас, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, у ому числі на тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,7%,
Одяг і взуття у місячному вимірі подешевшали на 4,3%, зокрема, одяг – на 4,4%, взуття – на 4,1%.
Ціни на транспорт за місяць в Україні зросли на 2,7%.
"Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду
в автодорожньому транспорті на 4,5%, палива та мастил – на 2,8%, автомобілів – на 2,1%", - йдеться у повідомленні.
Послуги освіти у січні 2017 року подорожчали на 1,1% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,8%.
Як повідомляв УНН, інфляція в Україні в 2016 році сповільнилася до 12,4%.