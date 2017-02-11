За месяц в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

"На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего - на 14,5% подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца", - говорится в сообщении.

В то же время, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе на табачные изделия - на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%,

Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 4,3%, в частности, одежда - на 4,4%, обувь - на 4,1%.

Цены на транспорт за месяц в Украине выросли на 2,7%.

"Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда

в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел - на 2,8%, автомобилей - на 2,1%", - говорится в сообщении.

Услуги образования в январе 2017 г. подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

Как сообщал УНН, инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4%.