За місяць борги по зарплатах зросли на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Протягом квітня борги по зарплатах зросли на 2,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“На 1 травня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2 млрд 473,7 млн грн, або 102,1% порівняно з 1 квітня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 травня становила 1 млрд 324,9 млн грн (зростання на 3,7% порівняно з 1 квітня 2018 років).
Нагадаємо, реальні зарплати українців у травні зросли на 14,1% порівняно із травнем 2017 року. При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні становила 8 725 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).