За минулу добу бригади швидкої госпіталізували 60 киян із підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом 22 квітня у столиці бригади швидкої 68 разів виїздили на виклики за підозрою на COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
"60 осіб були госпіталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію. Всього медики швидкої здійснили протягом 22 квітня 864 виїзди на екстрені виклики. Медики надали допомогу 83 особам та 15 дітям, які травмувалися. Також протягом доби троє людей постраждали у пожежах, а також зафіксовані два випадки падіння людей з висоти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 22 квітня у Києві сталося 6 ДТП з постраждалими (троє з шести постраждалих були госпіталізовані).
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві від COVID-19 вже одужало 39 людей.