За минувшие сутки бригады скорой госпитализировали 60 киевлян с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение 22 апреля в столице бригады скорой 68 раз выезжали на вызовы по подозрению в COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
"60 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего медики скорой осуществили в течение 22 апреля 864 выезда на экстренные вызовы. Медики оказали помощь 83 лицам и 15 детям, которые получили травмы. Также в течение суток три человека пострадали в пожарах, а также зафиксированы два случая падения людей с высоты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 апреля в Киеве произошло 6 ДТП с пострадавшими (трое из шести пострадавших были госпитализированы).
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве от COVID-19 уже выздоровели 39 человек.