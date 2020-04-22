У Києві від COVID-19 вже одужало 39 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Києві всього від COVID-19 одужало 39 людей. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу одужало 6 людей, усього в столиці одужало 39 киян, які лікувалися від коронавірусу", - сказав Кличко.
За його словами, Департамент охорони здоров’я КМДА за кошти резервного фонду бюджету столиці закупив ліки, які застосовують для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
"Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів... На їх закупівлю місто виділило 101 млн грн. Доставка ліків вже розпочалася у визначені опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус", - розповів Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 97 людей, серед яких 10 - медики. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 989 людей.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.