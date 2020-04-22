В Киеве от COVID-19 уже выздоровели 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Киеве всего от COVID-19 выздоровели 39 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки выздоровели 6 человек, всего в столице выздоровели 39 киевлян, которые лечились от коронавируса", - сказал Кличко.
По его словам, Департамент здравоохранения КГГА за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
"Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов... На их закупку город выделил 101 млн грн. Доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы для приема больных коронавирус", - рассказал Кличко.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 97 человек, среди которых 10 - медики. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 989 человек.
Как сообщалось, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.