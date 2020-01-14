За минулий рік ВР з екскурсією відвідали майже 35 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За 2019 рік у парламенті відбулися понад 1200 екскурсій, які відвідали майже 35 000 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили в Апараті Верхової Ради України у відповідь на запит.
“За 2019 рік у парламенті України було проведено 1234 відкриті відвідувальні заходи (екскурсії) для майже 35 000 відвідувачів. В середньому за місць проводиться 103 екскурсії. З метою екскурсійних заходів найчастіше парламент України відвідують школярі, студенти та представники громадських, політичних та територіальних об’єднань”, — повідомили у ВРУ.
За інформацією Апарату ВР, загально-оглядова екскурсія включає в себе ознайомлення з виставкою “Архітектура Верховної Ради України”, відвідання почесних порталів з державними реліквіями (Прапор Незалежності України, видання Конституції України), кулуарів II та III поверхів та гостьової ложі Зали пленарних засідань.
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