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За минулий рік ВР з екскурсією відвідали майже 35 тисяч осіб

За минулий рік ВР з екскурсією відвідали майже 35 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. За 2019 рік у парламенті відбулися понад 1200 екскурсій, які відвідали майже 35 000 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили в Апараті Верхової Ради України у відповідь на запит.

“За 2019 рік у парламенті України було проведено 1234 відкриті відвідувальні заходи (екскурсії) для майже 35 000 відвідувачів. В середньому за місць проводиться 103 екскурсії. З метою екскурсійних заходів найчастіше парламент України відвідують школярі, студенти та представники громадських, політичних та територіальних об’єднань”, — повідомили у ВРУ.

За інформацією Апарату ВР, загально-оглядова екскурсія включає в себе ознайомлення з виставкою “Архітектура Верховної Ради України”, відвідання почесних порталів з державними реліквіями (Прапор Незалежності України, видання Конституції України), кулуарів II та III поверхів та гостьової ложі Зали пленарних засідань.

Нагадаємо, Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проект зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

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