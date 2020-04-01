За минулий день у Києві в ДТП постраждало четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Протягом 31 березня у Києві сталося чотири ДТП, в яких травмувалося четверо людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Двох травмованих медикам довелося госпіталізувати.
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Всього протягом 31 березня бригади "швидкої" виїздили на 1027 екстрених виклики. Вони надали допомогу 58 дорослим та 13 дітям, які травмувалися.
Також додамо, що минулої доби у столиці повісилося двоє людей.
Як повідомляв УНН, у ДТП загинув один із засновників банку “Аваль”.