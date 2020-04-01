За минувший день в Киеве в ДТП пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение 31 марта в Киеве произошло четыре ДТП, в которых травмировано четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Двух травмированных медикам пришлось госпитализировать.
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Всего в течение 31 марта бригады "скорой" выезжали на 1027 экстренных вызовов. Они оказали помощь 58 взрослым и 13 детям, которые были травмированы.
Также добавим, что в прошлые сутки в столице повесились два человека.
Как сообщал УНН, в ДТП погиб один из основателей банка "Аваль".