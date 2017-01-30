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За літніми людьми доглядатимуть роботи - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Міжнародна команда працює над проектом вартістю 2 млн фунтів, щоб розробити роботів, які допомагатимуть опікуватися за тими, хто живе в будинках для людей похилого віку чи в притулках. Роботи полегшуватимуть виконання щоденних обов'язків, таких як прийом ліків, а також даватимуть розраду тим, кому самотньо, передає УНН із посиланням на ВВС.

За словами вчених, якипх цитує видання, це може зменшити навантаження на будинки для літніх та лікарні.

Дослідники з Університету Міддлсексу та Бедфордширського університету працюватимуть над створенням особистих соціальних роботів, відомих як роботи Пеппер, яких можна перепрограмовувати, щоб вони відповідали потребам конкретної людини, якій вони помагають.

Дослідники сподіваються, що чутливих до культурних особливостей роботів удасться розробити протягом трьох років. Програму фінансують ЄС і японський уряд.

Професор Ірена Пападопулос, експерт з міжкультурного догляду за хворими, каже: "Оскільки люди стали жити довше, навантаження на системи охорони здоров'я зросло. Тільки Британії живуть 15 000 людей, яким понад 100 років, і їхня кількість лише зростатиме".

"Розумні роботи, здатні допомагати літнім людям, можуть зменшити навантаження на лікарні й будинки з догляду, а також поліпшити послуги з надання опіки вдома і збільшити кількість літніх людей, які бажають жити окремо і незалежно ні від кого. Йдеться не про те, щоб замінити людську підтримку, а щоб розширити і доповнити той догляд, який уже існує", - повідомила вчена.

Вона уточнила, що спочатку такі роботи працюватимуть у закладах з опіки, а в майбутньому їхніми послугами зможуть скористатися літні люди, які живуть удома самі.

Крім того, за даними ЗМІ, учені сподіваються, що нові роботи допоможуть поліпшити якість життя своїх підопічних, розважаючи їх і надаючи їм можливість активніше спілкуватися з родичами і зовнішнім світом за допомогою розумних пристроїв.

Вони вмітимуть підтримувати розмову мовленням і жестами, зможуть автономно рухатися і розпізнаватимуть, коли літній людині стало погано або вона відчуває біль.

Схожих роботів уже використовують у японських лікарнях, де вони виконують такі завдання, як припідняти пацієнта і подати йому їжу.

В останній рік проекту роботів тестуватимуть у британських будинках для літніх людей Advinia Healthcare.

Виконавчий директор компанії доктор Санджив Канорія каже, що фірма хоче зробити революційний крок у догляді за літніми людьми, надавши підтримку своїм працьовитим доглядачам.

Нагадаємо, цього року вперше в Україні презентували шоу-виставку роботів "Smart robots версія 1.0".

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