За пожилыми людьми будут ухаживать роботы - ученые

По словам ученых, которых цитирует издание, это может уменьшить нагрузку на дома престарелых и больницы.

Исследователи из Университета Миддлсекс и Бедфордширского университета будут работать над созданием личных социальных роботов, известных как роботы Пеппер, которых можно перепрограммировать, чтобы они отвечали потребностям конкретного человека, которому они помогают.

Исследователи надеются, что чувствительных к культурным особенностям роботов удастся разработать в течение трех лет. Программу финансируют ЕС и японское правительство.

Профессор Ирена Пападопулос, эксперт по межкультурному уходу за больными, говорит: "Поскольку люди стали жить дольше, нагрузка на системы здравоохранения возросло. Только в Британии живут 15 тыс человек старше 100 лет, и их количество будет только расти».

"Умные роботы, способные помогать пожилым людям, могут уменьшить нагрузку на больницы и дома по уходу, а также улучшить услуги по предоставлению опеки дома и увеличить количество пожилых людей, которые хотят жить отдельно и независимо ни от кого. Речь идет не о том, чтобы заменить человеческую поддержку, а чтобы расширить и дополнить тот уход, который уже существует", - сообщила ученый.

Она уточнила, что сначала такие роботы будут работать в учреждениях по опеке, а в будущем их услугами смогут воспользоваться пожилые люди, которые живут дома сами.

Кроме того, по данным СМИ, ученые надеются, что новые роботы помогут улучшить качество жизни своих подопечных, развлекая их и предоставляя им возможность активно общаться с родственниками и внешним миром с помощью умных устройств.

Они будут уметь поддерживать разговор речью и жестами, смогут автономно двигаться и распознавать, когда пожилому человеку стало плохо или он чувствует боль.

Подобных роботов уже используют в японских больницах, где они выполняют такие задачи, как приподнять пациента и подать ему еду.

В последний год проекта роботов будут тестировать в британских домах престарелых Advinia Healthcare.

Исполнительный директор компании доктор Санджив Канория говорит, что фирма хочет сделать революционный шаг в уходе за пожилыми людьми, оказав поддержку своим трудолюбивым смотрителям.

Напомним, в этом году впервые в Украине презентовали шоу-выставку роботов "Smart robots версия 1.0".