За пожилыми людьми будут ухаживать роботы - ученые

ukru
19:49 • 53049 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 111029 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110787 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108587 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134784 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113023 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120300 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130178 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 108266 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108255 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 57241 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100600 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

17:32 • 27814 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 53023 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 111021 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100600 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108255 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137105 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145286 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150211 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148711 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152098 просмотра
Актуальное
За пожилыми людьми будут ухаживать роботы - ученые

За пожилыми людьми будут ухаживать роботы - ученые

Киев • УНН

 • 19732 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Международная команда работает над проектом стоимостью 2 млн фунтов, чтобы разработать роботов, которые будут помогать ухаживать за теми, кто живет в домах престарелых или в приютах. Роботы будут облегчать выполнение ежедневных обязанностей, таких как прием лекарств, а также давать утешение тем, кому одиноко, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По словам ученых, которых цитирует издание, это может уменьшить нагрузку на дома престарелых и больницы.

Исследователи из Университета Миддлсекс и Бедфордширского университета будут работать над созданием личных социальных роботов, известных как роботы Пеппер, которых можно перепрограммировать, чтобы они отвечали потребностям конкретного человека, которому они помогают.

Исследователи надеются, что чувствительных к культурным особенностям роботов удастся разработать в течение трех лет. Программу финансируют ЕС и японское правительство.

Профессор Ирена Пападопулос, эксперт по межкультурному уходу за больными, говорит: "Поскольку люди стали жить дольше, нагрузка на системы здравоохранения возросло. Только в Британии живут 15 тыс человек старше 100 лет, и их количество будет только расти».

"Умные роботы, способные помогать пожилым людям, могут уменьшить нагрузку на больницы и дома по уходу, а также улучшить услуги по предоставлению опеки дома и увеличить количество пожилых людей, которые хотят жить отдельно и независимо ни от кого. Речь идет не о том, чтобы заменить человеческую поддержку, а чтобы расширить и дополнить тот уход, который уже существует", - сообщила ученый.

Она уточнила, что сначала такие роботы будут работать в учреждениях по опеке, а в будущем их услугами смогут воспользоваться пожилые люди, которые живут дома сами.

Кроме того, по данным СМИ, ученые надеются, что новые роботы помогут улучшить качество жизни своих подопечных, развлекая их и предоставляя им возможность активно общаться с родственниками и внешним миром с помощью умных устройств.

Они будут уметь поддерживать разговор речью и жестами, смогут автономно двигаться и распознавать, когда пожилому человеку стало плохо или он чувствует боль.

Подобных роботов уже используют в японских больницах, где они выполняют такие задачи, как приподнять пациента и подать ему еду.

В последний год проекта роботов будут тестировать в британских домах престарелых Advinia Healthcare.

Исполнительный директор компании доктор Санджив Канория говорит, что фирма хочет сделать революционный шаг в уходе за пожилыми людьми, оказав поддержку своим трудолюбивым смотрителям.

Напомним, в этом году впервые в Украине презентовали шоу-выставку роботов "Smart robots версия 1.0".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы