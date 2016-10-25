За квотою Омбудсмена додатковим членом ВККСУ стане А.Козлов

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 36058 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 27270 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 35898 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 53702 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 54469 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 76497 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85331 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148840 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208289 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194269 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 31383 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 28184 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 29239 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 32100 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 39793 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 36135 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 39978 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 53770 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 506555 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 338343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 9288 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10468 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132188 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 191233 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 133487 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

За квотою Омбудсмена додатковим членом ВККСУ стане А.Козлов

За квотою Омбудсмена додатковим членом ВККСУ стане А.Козлов

Київ • УНН

 • 8418 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Додатковим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за квотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, стане Козлов Андрій Георгійович. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

На виконання нового ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, згідно з яким до 30 жовтня 2016 року мають бути призначені додаткові члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 11 жовтня 2016 року Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською було прийнято рішення про проведення публічного конкурсу.

Вчора, 24 жовтня 2016 року під час засідання конкурсної комісії, яке тривало з 10:00 до 17:30, консенсусним рішенням було обрано переможця, яким став Козлов Андрій Георгійович, та другого за результатами переможця конкурсу — Островську Олену Василівну.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення з посади двох кримських суддів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33