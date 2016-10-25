За квотою Омбудсмена додатковим членом ВККСУ стане А.Козлов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Додатковим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за квотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, стане Козлов Андрій Георгійович. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.
На виконання нового ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, згідно з яким до 30 жовтня 2016 року мають бути призначені додаткові члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 11 жовтня 2016 року Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською було прийнято рішення про проведення публічного конкурсу.
Вчора, 24 жовтня 2016 року під час засідання конкурсної комісії, яке тривало з 10:00 до 17:30, консенсусним рішенням було обрано переможця, яким став Козлов Андрій Георгійович, та другого за результатами переможця конкурсу — Островську Олену Василівну.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення з посади двох кримських суддів.