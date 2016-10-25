По квоте Омбудсмена дополнительным членом ВККСУ станет А.Козлов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Дополнительным членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, по квоте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, станет Козлов Андрей Георгиевич. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена Украины.
Во исполнение нового ЗУ "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому к 30 октября 2016 года должны быть назначены дополнительные члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 11 октября 2016 года Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской было принято решение о проведении публичного конкурса.
Вчера, 24 октября 2016 года во время заседания конкурсной комиссии, которое длилось с 10:00 до 17:30, консенсусным решением было избрано победителя, которым стал Козлов Андрей Георгиевич, и второго по результатам победителя конкурса - Островскую Елену Васильевну.
Как сообщал УНН, сегодня, 25 октября Высшая квалификационная комиссия судей Украины решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении с должности двух крымских судей.