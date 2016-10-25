По квоте Омбудсмена дополнительным членом ВККСУ станет А.Козлов

Во исполнение нового ЗУ "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому к 30 октября 2016 года должны быть назначены дополнительные члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 11 октября 2016 года Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской было принято решение о проведении публичного конкурса.

Вчера, 24 октября 2016 года во время заседания конкурсной комиссии, которое длилось с 10:00 до 17:30, консенсусным решением было избрано победителя, которым стал Козлов Андрей Георгиевич, и второго по результатам победителя конкурса - Островскую Елену Васильевну.

Как сообщал УНН, сегодня, 25 октября Высшая квалификационная комиссия судей Украины решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении с должности двух крымских судей.