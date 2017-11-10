За два роки в Україні у ДТП загинуло понад 5,5 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За останні два роки в Україні у дорожньо-транспортних пригодах загинуло понад 5,5 тис. людей, передає УНН з посиланням на Facebook прес-служби МВС.
"Лише за останні два роки у ДТП загинули понад 5,5 тисяч осіб. Травмовано – понад 57 тисяч", - повідомила прес-служба МВС.
Для порівняння за 2016 рік у зоні АТО, де фактично відбуваються справжні бойові дії із застосуванням сучасного озброєння, загинули 763 наших військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, у січні-вересні 2017 року в Україні сталося 117 тисяч ДТП в яких загинуло 2317 осіб.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував на засіданні уряду розглянути напрацьовані зміни до законодавства, а також проекти постанов уряду щодо Правил дорожнього руху.