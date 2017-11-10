За два года в Украине в ДТП погибли более 5,5 тысяч человек

"Только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тысяч человек. Травмированы - более 57 тысяч", - сообщила пресс-служба МВД.

Для сравнения за 2016 в зоне АТО, где фактически происходят настоящие боевые действия с применением современного вооружения, погибли 763 наших военнослужащих.

Как сообщал УНН, в январе-сентябре 2017 года в Украине произошло 117 тысяч ДТП в которых погибло 2317 человек.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил на заседании правительства рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства относительно Правил дорожного движения.