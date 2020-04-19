За добу від COVID-19 в Україні одужало 72 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби одужало 72 особи, в тому числі дитина та 11 медиків. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Є хороша новина, 72 особи одужали, в тому числі одна дитина та 11 медичних працівників", - сказав Степанов, говорячи про попередню добу.
З його слів, всього одужало в Україні 347 осіб.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.