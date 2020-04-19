За сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 72 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни выздоровели 72 человека, в том числе ребенок и 11 медиков. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Есть хорошая новость, 72 человека выздоровели, в том числе один ребенок и 11 медицинских работников", - сказал Степанов, говоря за предыдущие сутки.
По его словам, всего выздоровели в Украине 347 человек.
Как сообщалось в УНН, в Украине 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный.