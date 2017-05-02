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За добу в Україну прибули понад 160 учасників Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом доби в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд Євробачення-2017. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

За добу в Україну прибули понад 160 учасників Євробачення

"Співробітники Державної прикордонної служби проводять системні заходи щодо зустрічі та оформлення на кордоні учасників пісенного конкурсу Євробачення — 2017, які нині активно прибувають в Україну. Лише протягом доби в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у ході підготовки до проведення в Україні у 2017 році Євробачення Держприкордонслужба провела низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС були опрацьовані процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу також приділяється безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску.

"Наразі пропуск через кордон учасників “Євробачення” прикордонники здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як “Євро-2012”, - наголосили в прес-службі.

Крім того зазначається, що в Україну вже прибуло майже 400 учасників та членів команд Євробачення — 2017.

"Найбільше учасників прикордонники оформили в аеропортах “Бориспіль” та “Київ”. Ще одна з команд прибула через автомобільний пункт пропуску “Платонове”, що на Одещині", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, нова хвиля квитків на Євробачення-2017 надійде 3 травня.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

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