За добу в Україну прибули понад 160 учасників Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом доби в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд Євробачення-2017. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Співробітники Державної прикордонної служби проводять системні заходи щодо зустрічі та оформлення на кордоні учасників пісенного конкурсу Євробачення — 2017, які нині активно прибувають в Україну. Лише протягом доби в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд конкурсу", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у ході підготовки до проведення в Україні у 2017 році Євробачення Держприкордонслужба провела низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС були опрацьовані процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу також приділяється безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску.
"Наразі пропуск через кордон учасників “Євробачення” прикордонники здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як “Євро-2012”, - наголосили в прес-службі.
Крім того зазначається, що в Україну вже прибуло майже 400 учасників та членів команд Євробачення — 2017.
"Найбільше учасників прикордонники оформили в аеропортах “Бориспіль” та “Київ”. Ще одна з команд прибула через автомобільний пункт пропуску “Платонове”, що на Одещині", - додається в повідомленні.
Нагадаємо, нова хвиля квитків на Євробачення-2017 надійде 3 травня.
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.