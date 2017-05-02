За сутки в Украину прибыли более 160 участников Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение суток в Украину прибыло более 160 участников и членов команд Евровидение-2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
"Сотрудники Государственной пограничной службы проводят системные мероприятия по встрече и оформлению на границе участников песенного конкурса Евровидение - 2017, которые сейчас активно прибывают в Украину. Только за сутки в Украину прибыло более 160 участников и членов команд конкурса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году Евровидение Госпогранслужба провела ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ДФС были проработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса. Особое внимание во время прибытия участников конкурса также уделяется сфере безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.
"Сейчас пропуск через границу участников Евровидения пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как "Евро-2012", - отметили в пресс-службе.
Кроме того отмечается, что в Украине уже прибыло почти 400 участников и членов команд Евровидение - 2017.
"Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново " в Одесской области", - добавляется в сообщении.
Напомним, новая волна билетов на Евровидение-2017 поступит 3 мая .
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.