За добу у Слов'янську зареєстрували кілька афер з телефонним вимаганням грошей

В трьох епізодах громадяни не піймалися на гачок шахраїв, але в одному випадку жінка віддала зловмисникам 1200 доларів США. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Пастка – "ваш родич у біді", займає третю позицію в топі найбільш розповсюджених шахрайств.

Перше місце у Топ-3 шахрайств посідає купівля-продаж товарів через інтернет. На другому – злочини, вчинені під виглядом працівників банку.

"Звичайно, багато хто може подумати, що така "схема" вже давно відома і він би вже точно не повірив зловмисникам. Але у житті, на жаль, вона спрацьовує раз по раз. Отримавши раптове повідомлення про неприємності з рідними, жертви (зазвичай, це жінки старше 40 років) входять у стан стресу і діють строго за вказівкам шахраїв", зазначають правоохоронці.

Так, на стаціонарний телефон 79-річної жительки Миколаївки зателефонував "поліцейський" і повідомив, що її син сильно побив людину та потрапив до відділу поліції. Однак при цьому одразу заспокоїв, що все можна залагодити фінансово і за грошима прийде чоловік.

Жінка одразу погодилася "вирішити питання" і тільки після того, як вона передала незнайомцю 1200 доларів США, вона подзвонила сину, який завірив, що з ним все гаразд і нікого він не бив.

Також люди як і раніше охоче вірять у повідомлення про те, що їх картка потребує розблокування або додаткового захисту. Завдяки вмілому телефонному "керівництву" зловмисників, вони повідомляють свої особисті дані та незабаром позбавляються всіх заощаджень.

Частим способом відбирання грошей у населення є покупка або продаж фейкових товарів через спеціальні інтернет-сайти (у першому випадку "клієнт" втрачає гроші, у другому - своє майно).

Потерпілі всі як один розповідали поліцейським, що неодноразово чули про всі види шахрайств і знають, як діяти, але чому повідомляли свої дані та перераховували гроші, пояснити не можуть.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали десятки людей під приводом здачі в оренду квартир.