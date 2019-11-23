На Донеччині вилучили бензовоз з нелегальним дизпаливом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу в результаті санкціонованих слідчим суддею обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих на території міста Волноваха та у селищі Дмитрівка, виявлено та вилучено бензовоз, у якому містилось близько 10 т дизельного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
За версією слідства, зазначене пальне реалізовувалось місцевим фермерам та автотранспортним підприємствам за ціною 22 грн за 1 літр.
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Вирішується питання щодо скерування до суду клопотання про накладення арешту на вилучене паливо та транспортний засіб.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовленого пального (ч. 1 ст. 204 КК України).
Нагадаємо, з початку року через українські АЗС продали бензину на 30 млрд грн.