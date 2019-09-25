З початку року через українські АЗС продали бензину на 30 млрд грн – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Протягом січня-серпня цього року через українські АЗС продали бензину на понад 30 млрд грн. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
Відповідно до даних Держстату, протягом січня-серпня поточного року в Україні через АЗС було продано бензину на близько 30,2 млрд гривень, тоді як обсяг роздрібного продажу природного скрапленого газу або метану склав 626,6 млн грн.
Найбільше бензину й газу продають через АЗС Дніпропетровської, Київської, Одеської областей і міста Києва.
Нагадаємо, зміцнення курсу гривні дозволяє імпортерам стримувати зростання цін на бензин, який дорожчає на світових ринках, утім, дизельне пальне дорожчає через запровадження загороджувальних мит самим українським урядом.