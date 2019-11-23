В Донецкой области изъяли бензовоз с нелегальным дизтопливом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в результате санкционированных следственным судьей обысков в нежилых помещениях, расположенных на территории города Волноваха и в поселке Дмитровка, обнаружено и изъято бензовоз, в котором содержалось около 10 т дизельного топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
По версии следствия, указанное топливо реализовывалось местным фермерам и автотранспортным предприятиям по цене 22 грн за 1 литр.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства о наложении ареста на изъятое топливо и транспортное средство.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленного топлива (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
Напомним, с начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн.