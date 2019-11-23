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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 29318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105868 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 88093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Донецкой области изъяли бензовоз с нелегальным дизтопливом

В Донецкой области изъяли бензовоз с нелегальным дизтопливом

Киев  •  УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в результате санкционированных следственным судьей обысков в нежилых помещениях, расположенных на территории города Волноваха и в поселке Дмитровка, обнаружено и изъято бензовоз, в котором содержалось около 10 т дизельного топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, указанное топливо реализовывалось местным фермерам и автотранспортным предприятиям по цене 22 грн за 1 литр.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства о наложении ареста на изъятое топливо и транспортное средство.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленного топлива (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Напомним, с начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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