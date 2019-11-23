"Дніпро-1" у поєдинку з "Ворсклою" перервала безвиграшну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Футболісти "Дніпро-1" та "Ворскли" провели зустріч 15 туру чемпіонату України з футболу на стадіоні "Дніпро-Арена", передає УНН з посиланням на сайт "Дніпро-1".
На початку матчу дніпряни заволоділи територіальною перевагою, проте гості дуже щільно захищалися, не дозволяючи близько наближатися до власних воріт.
Господарі створили перший по-справжньому гольовий момент – Коркішко після серії рикошетів знайшов можливість для удару, але м’яч влучив у штангу. "Ворскла" свій перший удар по воротах завдала на 31-й хвилині, коли Саків закручував м’яч у дальній кут метрів з 18-ти, але "сфера" пройшла поруч із стійкою.
Усю свою майстерність голкіперу полтавчан довелося показати незадовго до перерви, коли він потягнув підступний удар Когута у дальній кут після дуже хорошої комбінації господарів.
Початок другого тайму мало чим відрізнявся від того, що відбувалося на полі до перерви. Далі на 73-й хвилині Кравченко розіграв штрафний із Назаренком, але гострий простріл Олександра перервав Різник. Ну, а далі був пенальті, який заробив Коркішко – сам постраждалий взявся виконувати удар і впевнено переграв голкіпера полтавчан. М'яч став єдиним забитим у грі – 1:0.
"Нервова гра та дуже емоційно важка. Дві команди, які, здається, відчували певні проблеми, тому гра була важливою для обох. Ми радіємо здобутим трьом очкам. Не думаю, що є сенс оцінювати гру. Ми були надійними сьогодні у захисті, не дозволивши пробити супернику у площину воріт. Ми давно ставили завдання зіграти на нуль, тому що розуміли, що надійність позаду – це вже очко мінімум. Тому радіємо сьогоднішній перемозі", - розповів наставник переможців Дмитро Михайленко.
Додамо, "Дніпро-1" набрав 15 очок і піднявся на 7 рядок, завершивши серію із 6 матчів без виграшів.