"Днепр-1" в поединке с "Ворсклой" прервала безвыигрышную серию в УПЛ

В начале матча днепряне завладели территориальным преимуществом, однако гости очень плотно защищались, не позволяя близко приближаться к воротам.

Хозяева создали первый по-настоящему голевой момент - Коркишко после серии рикошетов нашел возможность для удара, но мяч попал в штангу. "Ворскла" свой первый удар по воротам нанес на 31-й минуте, когда Сак закручивал мяч в дальний угол метров с 18-ти, но "сфера" прошла рядом со штангой.

Все свое мастерство голкиперу полтавчан пришлось показать незадолго до перерыва, когда он потянул коварный удар Когута в дальний угол после очень хорошей комбинации хозяев.

Начало второго тайма мало чем отличался от того, что происходило на поле до перерыва. Далее на 73-й минуте Кравченко разыграл штрафной с Назаренко, но острый прострел Александра прервал Резник. Ну, а дальше был пенальти, который заработал Коркишко - сам пострадавший взялся исполнять удар и уверенно переиграл голкипера полтавчан. Мяч стал единственным забитым в игре - 1:0.

"Нервная игра и очень эмоционально тяжелая. Две команды, которые, кажется, испытывали определенные проблемы, поэтому игра была важной для обоих. Мы рады добытым трем очкам. Не думаю, что есть смысл оценивать игру. Мы были надежными сегодня в защите, не позволив пробить сопернику в створ. Мы давно ставили задачу сыграть на ноль, потому что понимали, что надежность сзади - это уже очко минимум. Поэтому радуемся сегодняшней победе", - рассказал наставник победителей Дмитрий Михайленко.

Добавим, "Днепр-1" набрал 15 очков и поднялся на 7 строчку, завершив серию из 6 матчей без выигрышей.