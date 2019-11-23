За сутки в Славянске зарегистрировали несколько афер с телефонным вымогательством денег

В трех эпизодах граждане не попались на крючок мошенников, но в одном случае женщина отдала злоумышленникам 1200 долларов США. По факту возбуждено уголовное производство.

Ловушка - "ваш родственник в беде", занимает третью позицию в топе самых распространенных мошенничеств.

Первое место в Топ-3 мошенничеств занимает купля-продажа товаров через интернет. На втором - преступления, совершенные под видом сотрудников банка.

"Конечно, многие могут подумать, что такая" схема "уже давно известна и он бы уж точно не поверил злоумышленникам. Но в жизни, к сожалению, она срабатывает раз за разом. Получив внезапное сообщение о неприятностях с родными, жертвы (как правило, это женщины старше 40 лет) входят в состояние стресса и действуют строго по указаниям мошенников ", отмечают правоохранители.

Так, на стационарный телефон 79-летней жительницы Николаевки позвонил "полицейский" и сообщил, что ее сын сильно избил человека и попал в отдел полиции. Однако при этом сразу успокоил, что все можно уладить финансово и за деньгами придет человек.

Женщина сразу согласилась "решить вопрос" и только после того, как она передала незнакомцу 1200 долларов США, она позвонила сыну, который заверил, что с ним все в порядке и никого он не бил.

Также люди по-прежнему охотно верят в сообщение о том, что их карта требует разблокировки или дополнительной защиты. Благодаря умелому телефонном "руководству" злоумышленников, они сообщают свои личные данные и вскоре лишаются всех сбережений.

Частым способом отъема денег у населения есть покупка или продажа фейковых товаров через специальные интернет-сайты (в первом случае "клиент" теряет деньги, во втором - свое имущество).

Пострадавшие все как один рассказывали полицейским, что неоднократно слышали обо всех видах мошенничества и знают, как действовать, но почему сообщали свои данные и перечисляли деньги, объяснить не могут.

Напомним, в Киеве мошенники обманули десятки людей под предлогом сдачи в аренду квартир.