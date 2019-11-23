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"Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" перед грою ЛЧ із "Шахтарем"

"Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" перед грою ЛЧ із "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. "Манчестер Сіті" гравця збірної України Олександра Зінченка обіграв "Челсі" на власному стадіоні в 13-му турі чемпіонату Англії з футболу, передає УНН.

Відкрити рахунок у баталії вдалося півзахиснику гостей Нголо Канте на 21 хвилині, але доволі швидко "міщани" вирівняли становище на табло, а далі й вийшли вперед. З ударом по центру від Де Брюйне не впорався голкіпер Аррісабалага, а Марез відзначився ударом під стійку воріт (м'яч на шляху пролетів між ніг гравцю "Челсі") – 2:1.

Відзначимо, що Зінченко був відсутнім у заявці, адже продовжує відновлення після травми на коліні.

У активі "міщан" 28 очок і третє місце в турнірній таблиці АПЛ. А ось "Челсі" тепер четвертий з 26 очками.

Додамо, що на наступному тижні "МС" прийматиме донецький "Шахтар" в Лізі чемпіонів.

Українські Національні Новини

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