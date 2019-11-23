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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Манчестер Сити" обыграл "Челси" перед игрой ЛЧ с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. "Манчестер Сити" игрока сборной Украины Александра Зинченко обыграл "Челси" на своем стадионе в 13-м туре чемпионата Англии по футболу, передает УНН.

Открыть счет в баталии удалось полузащитнику гостей Нгола Канте на 21 минуте, но довольно быстро "горожане" выровняли положение на табло, а потом и вышли вперед. С ударом по центру от Де Брюйне не справился голкипер Аррисабалага, а Марез отличился ударом под штангу (мяч на пути пролетел между ног игроку "Челси") - 2:1.

Отметим, что Зинченко отсутствовал в заявке, ведь продолжает восстановление после травмы на колене.

В активе "горожан" 28 очков и третье место в турнирной таблице АПЛ. А вот "Челси" теперь четвертый с 26 очками.

Добавим, что на следующей неделе "МС" будет принимать донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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