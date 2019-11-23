"Манчестер Сити" обыграл "Челси" перед игрой ЛЧ с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. "Манчестер Сити" игрока сборной Украины Александра Зинченко обыграл "Челси" на своем стадионе в 13-м туре чемпионата Англии по футболу, передает УНН.
Открыть счет в баталии удалось полузащитнику гостей Нгола Канте на 21 минуте, но довольно быстро "горожане" выровняли положение на табло, а потом и вышли вперед. С ударом по центру от Де Брюйне не справился голкипер Аррисабалага, а Марез отличился ударом под штангу (мяч на пути пролетел между ног игроку "Челси") - 2:1.
Отметим, что Зинченко отсутствовал в заявке, ведь продолжает восстановление после травмы на колене.
В активе "горожан" 28 очков и третье место в турнирной таблице АПЛ. А вот "Челси" теперь четвертый с 26 очками.
Добавим, что на следующей неделе "МС" будет принимать донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов.