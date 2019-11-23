На антарктичній станції вшанували пам'ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Команда 24-ої Української антарктичної експедиції вирішила пом’янути жертв Великого голоду 1932-1933 років водночас з усією Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
"Жалобна свічка засвітилася у вікні кімнати кожного з 12 наших полярників. Команда 24-ої Української антарктичної експедиції вирішила пом’янути жертв Великого голоду 1932-1933 років водночас з усією Україною. Зараз в Києві 16-та година, в Антарктиді – одинадцята дня", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві за участю Президента відбулися заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів.