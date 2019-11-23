На антарктической станции почтили память жертв Голодомора

"Траурная свеча зажглась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24-ой Украинской антарктической экспедиции решила почтить память жертв Большого голода 1932-1933 годов одновременно со всей Украиной. Сейчас в Киеве 16 часов, в Антарктиде - одиннадцать дня", говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с участием Президента состоялись мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов.