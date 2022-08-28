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Окупанти за добу обстріляли чотири громади на Миколаївщині: є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли чотири громади у Миколаївській області, одна людина дістала поранення. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Окупанти за добу обстріляли чотири громади на Миколаївщині: є поранений

Деталі

Вчора, 27 серпня, о 10:00 та 10:30 під ворожими обстрілами були село Оленівка та селище Любомирівка Шевченківської громади – одна людина зазнала поранень.

Вдень, орієнтовно о 15:00, внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади було пошкоджено господарські будівлі – постраждалих немає.

Ввечері, приблизно о 16:30, були обстріли с. Широке Широківської громади – зруйновано два житлові будинки та сільгоспбудівлі у домогосподарствах, постраждалих немає. Також вчора, приблизно о 10:00, та сьогодні, орієнтовно о 04:00 та 06:00, в с. Широке були обстріли за межами села.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Доповнення

26 серпня окупанти обстріляли смт Первомайське Первомайської громади – одна людина загинула, пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі.

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