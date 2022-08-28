Оккупанты за сутки обстреляли четыре громады в Николаевской области: есть раненый

Детали

Вчера, 27 августа, в 10:00 и 10:30 под вражескими обстрелами были село Еленовка и поселок Любомировка Шевченковской громады – один человек получил ранения.

Днем, ориентировочно в 15:00, в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады были повреждены хозяйственные постройки – пострадавших нет.

Вечером, примерно в 16:30, были обстрелы с. Широкое Широковской громады – разрушены два жилых дома и сельхозпостройки в домохозяйствах, пострадавших нет. Также вчера, примерно в 10:00, и сегодня, ориентировочно в 04:00 и 06:00, в с. Широкое были обстрелы за пределами села.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады . По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

26 августа оккупанты обстреляли пгт Первомайское Первомайской громады – один человек погиб, повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи.