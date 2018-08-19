За добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло більше 42 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Минулої добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло 42,4 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Минулої доби зафіксовано певне зменшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Усього контрольні пункти перетнуло 42,4 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів: „Майорське“ — 9980 осіб та 1255 транспортних засобів; „Мар’їнка“ — 10415 осіб та 1940 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ — 8950 осіб та 1750 транспортних засобів; „Гнутове“ — 4350 осіб та 1020 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 8705 осіб”, — сказано у повідомленні.
Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд на КПВВ перебувала така кількість авто: “Майорське” — 15/15; “Мар’їнка” — 0/0; “Новотроїцьке” — 40/35; “Гнутове” — 10/10.
Як повідомляв УНН, в ООС заявили про можливість закриття КПВВ “Майорське”.